Изваяние бога смерти майя
Фото: © Национальный институт антропологии и истории Мексики
Мексиканские археологи нашли каменное изваяние божества смерти народа майя, говорится в сообщении Национального института антропологии и истории (INAH).
«Это фигурка благодаря своим резким чертам напоминает погребальные мотивы и может быть связана с божеством смерти», — сообщил генеральный директор INAH Диего Прието Эрнандес.
Высота скульптуры — 25 сантиметров. Божество изображено сидящим. У него деформированный череп. На лице божества — маска, что делает его облик еще более пугающим.
На поверхности обнаружены следы красных пигментов. Статуэтка была окрашена в яркий цвет, видимо, цвет крови. Но сейчас окраска уже сошла с изваяния.
Находка датируется 200-600 годами нашей, то есть ранним классическим периодом культуры майя.