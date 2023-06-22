Мексиканские археологи нашли каменное изваяние божества смерти народа майя, говорится в сообщении Национального института антропологии и истории (INAH).

«Это фигурка благодаря своим резким чертам напоминает погребальные мотивы и может быть связана с божеством смерти», — сообщил генеральный директор INAH Диего Прието Эрнандес.

Высота скульптуры — 25 сантиметров. Божество изображено сидящим. У него деформированный череп. На лице божества — маска, что делает его облик еще более пугающим.

На поверхности обнаружены следы красных пигментов. Статуэтка была окрашена в яркий цвет, видимо, цвет крови. Но сейчас окраска уже сошла с изваяния.

Находка датируется 200-600 годами нашей, то есть ранним классическим периодом культуры майя.