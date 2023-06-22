Кислород на пропавшем батискафе закончится через считанные часы

Запас кислорода на пропавшем в Атлантическом океане батискафе «Титан» иссякнет в четверг к 7 часам по времени американского восточного побережья (к 14 часам мск), сообщила представителя Береговой охраны.

Пропавший в районе крушения лайнера «Титаник» батискаф после погружения был способен обеспечивать экипаж воздухом в течение 96 часов. При этом эксперты отмечают, что теоретически находящиеся на борту батискафа могут сократить потребление кислорода, что позволит растянуть его запасы на более длительное время.

«Береговая охрана США прогнозирует, что запас кислорода на "Титане" иссякнет в четверг в 07:08 по времени восточного побережья США», — цитирует ТАСС представителя ведомства.

Связь с «Титаном», доставлявшим группу туристов к месту гибели «Титаника», была потеряна 18 июня. На борту находятся президент компании OceanGate Стоктон Раш, акванавт Поль-Анри Наржоле, миллиардер Хэмиш Хардинг, пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его сын Сулейман.

В поисково-спасательной операции принимают участие несколько кораблей и несколько автономных подводных аппаратов, призванных определить местонахождение батискафа. Поиск ведется на глубине до 4 километров.