Эксперт предостерег от «юанизации»

Миру не следует менять «долларизацию» на «юанизацию», а стоит развивать расчеты в национальных валютах, считает директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.

«Мы сейчас активно работаем с этой валютой (юанем), и она торгуется у нас на бирже, ее используют предприятия. Но не нужно просто впадать в крайности <..> — уходить в условную "юанизацию"», — сказал Биричевский в интервью RTVI.

Он объяснил, что отключение от SWIFT и блокировка платежей стало триггером к тому, чтобы серьезно развивать расчеты в национальных валютах. Это совсем новое явление.

«Сейчас у нас большая часть торговли с тем же Китаем проходит в рублях и юанях, с Индией мы тоже выстраиваем такие расчеты в рублях и рупиях, с Объединенными Арабскими Эмиратами, с Турцией частично», — отметил Биричевский.

Но он признал, что доллар занимает порядка 40% в расчетах. А мировых резервах еще очень многое базируется на этой валюте, поскольку страны Азии и Африки никогда не работали по-другому.

За 2022 год доля юаня в расчетах за экспорт в России выросла с 0,5 до 16%, а доля рубля — с 12 до 34%, следует из данных российского Центробанка.