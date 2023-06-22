Мизулина выступила за отмену концертов Темниковой

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина осудила участие певицы Елены Темниковой в мероприятии для выпускников «Алые паруса». Причина — осуждение певицей СВО.

«Еще один исполнитель, который выступает против России, пытается вернуться всеми возможными способами. Думаю, что организаторы обратят внимание на эту ситуацию и не допустят подобного», — написала Мизулина про Темникову в телеграм-канале.

Темникова высказала негативное отношение к военной спецоперации на Украине в соцсетях в первые дни после начала ее проведения. Но певица не покидала Россию и в дальнейшем воздерживалась от комментариев на эту тему.

В апреле певица оказалась в центре внимания СМИ из-за того, что ее заблюрили в документальном фильме, приуроченном к 20-летию «Фабрики звезд» на канале «Муз-ТВ». Телеканал не комментировал свои действия, но в Сети склонялись к тому, что причиной послужили как раз высказывания Темниковой против СВО.