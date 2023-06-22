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Павел Воля высказался о конкуренции с «Вечерним Ургантом»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из программы «Шоу Воли»

«Шоу Воли» на ТНТ со дня премьеры сравнивают с программой «Вечерний Ургант» Первого канала, ведущий Павел Воля высказался по поводу такого обсуждения проектов.

«Я хочу, чтобы каждый канал мог предложить свое вечернее шоу. Пусть у каждого будет свое шоу. Неважно, сравнивают тебя с кем-то или нет. Между нами нет конкуренции», — сказал Воля в интервью Надежде Стрелец.

«Шоу Воли» стартовало в эфире ТНТ с 16 апреля. Каждый воскресный вечер ведущий обсуждает новости и беседует с приглашенными гостями на актуальные темы. Такой же принцип был у программы «Вечерний Ургант», которая пропала с Первого канала после начала военной спецоперации.

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