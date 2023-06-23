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Три площадки: куда пойти на День города в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Новосибирск в 2023 году отметит 130 лет. Празднование продлится два дня — 24 и 25 июня на трех основных площадках. Какие мероприятия стоит посетить, где пройдут концерты, мастер-классы, приготовят необычные угощения и где запустят фейерверки?

Новосибирск ведет начало с 1893 года, когда на это место приехали рабочие-железнодорожники строить мост через Обь. День рождения города в разные годы праздновали в декабре, августе и октябре, но из-за плохой погоды в итоге решили проводить праздник в последнее воскресенье июня.

Празднование Дня города Новосибирска в 2023 году проведут за два дня. Основными площадками станут набережная Оби, улица Ленина и площадь Ленина и новый парк «Арена».

Улица и площадь Ленина: цветы и огромный торт

Улицу Ленина сделали пешеходной фотозоной. Ее украсили искусственными и живыми цветочными композициями и светящимися деревьями. В выходные на ней пройдут мастер-классы и флористические показы.

Цветочная улица Ленина
Цветочная улица Ленина
Фото: © мэрия Новосибирска

В субботу, 24 июня, с 17.00 до 22.00 будут готовить рекордный торт к 130-летию Новосибирска. Кулинары создадут цифры 1, 3, 0 из бисквита и нанесут на них изображения местных достопримечательностей. 

Торт будет претендовать на рекорд с регистрацией в Книге рекордов России и мира. Затем лакомство разделят на порции и раздадут всем желающим.

С 17.30 до 20.30 на площади Ленина состоится официальное открытие Дня города и Фестиваль духовых оркестров. Музыканты исполнят произведения, выполняя дефиле, перестроения, элементы хореографии и театрализации.

В воскресенье, 25 июня, на площади имени Ленина весь день будет идти концертная программа. С 13.00 до 15.00 — танцевальный проект «Город танцует». Это будут открытые мастер-классы от приглашенных знаменитых хореографов и танцоров, шоукейсы от ведущих танцевальных школ.

Затем с 15.00 до 16.00 стартует проект «Город поет» с участием сводного хора города Новосибирска, а вечером пройдет концерт с участием местных артистов и финальный концерт духовых оркестров.

Михайловская набережная: спорт и щучьи биточки

День города Новосибирска на набережной начнется 25 июня в 10.00 с зарядки с олимпийскими чемпионами и звездной гостьей, космонавтом Анной Кикиной. На утреннюю гимнастику прибудут по воде 130 сапсерферов от ЖК «Европейский Берег».

Набережная и на последующий день превратится в спортивную площадку. Здесь можно будет сдать ГТО, почувствовать в соревнованиях по баскетболу, армреслингу и других активных развлечениях. Также состоится Кубок города по гонке с препятствиями «Сибирский предел».

Гонка с препятствиями «Сибирский предел»
Гонка с препятствиями «Сибирский предел»
Фото: © Управление физкультуры и спорта мэрии Новосибирска

Восполнить потраченные калории можно будет в 14.00 после установления очередного кулинарного рекорда — приготовление самой большой в мире порции биточков из сибирской щуки.

Затем начнется праздничная программа «Голоса большого города». Выступит приезжая звезда — певец Звонкий с такими хитами, как «Голоса» и «Падаем в небо». В финале концерта состоится фаер-шоу.

Парк «Арена»: молодежная тусовка

В воскресенье, 25 июня, в День города на левом берегу, в парке «Арена» возле нового ЛДС,  состоится фестиваль молодежной культуры «АренаФест». В программе — шоу байкеров, фестиваль по чир-спорту (черлидинг), мастер-классы для скейтбордистов и роллеров, лазертаг, волейбол, стритбол, арчеритаг, кинбол, бампербол. Кроме этого, состоятся баттлы танцоров и рэперов.

Также на фестивале прозвучат сеты от одного из ведущих диджеев города, выступления молодежных инди- и кавер-групп, а главным хедлайнером вечера станет Коста Лакоста

Когда смотреть салют в Новосибирске?

Обычно на День города Новосибирска запускают фейерверк, но в этом году, несмотря на юбилей, мэрия отказалась от салюта. Это связано с экономией бюджетных денег. Вместо на набережной орагнизуют фаер-шоу.

Небольшой фейерверк запустят в Калининском районе в субботу, 24 июня. В этот день открывается Ельцовский парк на Танковой, 24. 

Сначала в 20.00 на сцену выйдет хедлайнер Митя Фомин, а в 22.50 начнется фейерверк.

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nicollaich

Контрнаступ захлебнулся.А гадить надо.Отрабатывать американские печеньки.

Alhazred

Ну вот, ты подтвердил, что инструкторы НАТО те еще олени)))

GammiPluh

Евгений Пригожин имеет права говорить что захочет и ему за это ничего не будет - но что из этого чистая...

mosquito__2010

Вот именно что ежедневно и 10 год подряд ! Преступники у власти на Украине делали вид что пытаются достичь...