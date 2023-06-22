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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Украина ударила крылатыми ракетами по мосту в Крыму

Источник:
Sibnet.ru
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Украина в ночь на четверг, 22 июня нанесла удар по Чонгарскому мосту соединяющему Крымский полуостров и Херсонскую область, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

«Ночью был нанесен удар по Чонгарскому мосту. Пострадавших нет. На данный момент взрывотехники проводят экспертизу для оценки типа боеприпаса», —телеграм-канале написал в своем телеграм-канале Аксенов.

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо уточнил, что, по предварительной оценке, использовались английские крылатые ракеты Storm Shadow.

«Символично, что этот варварский акт киевский режим осуществил именно утром 22 июня — в день начала Великой Отечественной войны. Они как будто специально показывают свою историческую преемственность с нацистской Германией», — отметил в своем телеграм-канале Сальдо.

Советник главы Крыма Олег Крючков сообщил, что работа сухопутного коридора через новые регионы не нарушена. «Крым с Херсонской областью соединяют три пункта прoпуска: два в районе Армянска и один в райoне Джанкоя. Сбой в работе одного из них не может кардинально нарушить транспортную логистику», — написал он в телеграм-канале.

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