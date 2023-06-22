Мексиканский спортсмен завел аккаунт на OnlyFans ради Олимпиады

Призер чемпионата мира в прыжках в воду из Мексики Диего Бальеса завел аккаунт на OnlyFans, чтобы заработать деньги для участия в Олимпиаде-2024 в Париже.

«Мне пришло в голову завести аккаунт, потому что вы всегда ищете способ заработать. Я содержу дом, свою мать, и мне нужно оплачивать счета. Я счастлив, что люди, подписанные на мою страницу, очень хорошие и ведут себя уважительно», — сказал Бальеса в интервью Associated Press.

Прыгун берет ежемесячно по 15 долларов за доступ к контенту и предлагает ежеквартальные пакеты по 40 долларов. Он загрузил 136 изображений и 26 видео.

Спортсмен таким образом пытается заместить 30 тысяч песо (1,7 тысячи долларов), которые он получал в качестве государственной стипендии.

Бальеса — один из мексиканских спортсменов, пострадавших в результате конфликта между Международной федерацией плавания (World Aquatics) и Аной Геварой, главой национальной спортивной комиссии Мексики, которая с января прекратила ежемесячные выплаты спортсменам из водных видов спорта.

Бальеса — бронзовый призер чемпионата мира 2019 года в синхронных прыжках с 10-метровой вышки. На прошлой Олимпиаде в этом виде он занял четвертое место.