НАВЕРХ

Мексиканский спортсмен завел аккаунт на OnlyFans ради Олимпиады

Источник:
Sibnet.ru
210 0
Прыгун в воду Диего Бальеса
Фото: © @diegoballezaoficial

Призер чемпионата мира в прыжках в воду из Мексики Диего Бальеса завел аккаунт на OnlyFans, чтобы заработать деньги для участия в Олимпиаде-2024 в Париже.

«Мне пришло в голову завести аккаунт, потому что вы всегда ищете способ заработать. Я содержу дом, свою мать, и мне нужно оплачивать счета. Я счастлив, что люди, подписанные на мою страницу, очень хорошие и ведут себя уважительно», — сказал Бальеса в интервью Associated Press.

Прыгун берет ежемесячно по 15 долларов за доступ к контенту и предлагает ежеквартальные пакеты по 40 долларов. Он загрузил 136 изображений и 26 видео.

Спортсмен таким образом пытается заместить 30 тысяч песо (1,7 тысячи долларов), которые он получал в качестве государственной стипендии.

Бальеса — один из мексиканских спортсменов, пострадавших в результате конфликта между Международной федерацией плавания (World Aquatics) и Аной Геварой, главой национальной спортивной комиссии Мексики, которая с января прекратила ежемесячные выплаты спортсменам из водных видов спорта.

Бальеса — бронзовый призер чемпионата мира 2019 года в синхронных прыжках с 10-метровой вышки. На прошлой Олимпиаде в этом виде он занял четвертое место.

Еще по теме
Состязание силачей прошло в омских колониях. ФОТО
Макрон залпом выпил бутылку пива. ВИДЕО
Джокович выиграл Roland Garros
Российская школьница выиграла юниорский Roland Garros
смотреть все
Спорт #Летние виды
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • Фитнес-продукты
  • зарядка
  • бег
  • супы
Истории
info.sibnet.ru
Сдать нормы ГТО: пошаговая инструкция
15.06.2022 07:43
info.sibnet.ru
Размеры и разметка: как устроено футбольное поле
21.06.2021 20:41
info.sibnet.ru
Спорт всегда с тобой: как смотреть трансляции в Wink
21.06.2021 19:28
info.sibnet.ru
Лучшие фильмы про футбол: истории легендарных спортсменов
19.06.2021 01:47
Вокруг спорта
Стриптизёр
Участники сбежали с чемпионата по сексу
15.06.2023 11:16
секс
Чемпионат по сексу в Швеции начался со скандала
13.06.2023 11:45
Чемпионка мира по боксу Чернека Джонсон
Чемпионка мира по боксу пришла на взвешивание топлес. ВИДЕО
11.06.2023 15:41
Украинский боец смешанных единоборств Ярослав Амосов
Украинский чемпион ММА отказался оскорблять Россию
04.06.2023 17:21
Девушка дня
info.sibnet.ru
Супермодель Адриана Лима стала послом болельщиков ФИФА
27.02.2023 18:09
info.sibnet.ru
Ивана Кнолль: самая сексуальная болельщица ЧМ-2022
06.12.2022 21:00
info.sibnet.ru
Медведева попозировала в нижнем белье. ФОТО
02.11.2022 17:51
info.sibnet.ru
Телеведущая пообещала раздеться в случае победы «Локо» над «Зенитом»
14.09.2022 18:09
Обсуждение (0)
О самом главном
Почему искать работу летом лучше всего
Какие фразы выдают интерес мужчины к женщине
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Летнее солнцестояние 21 июня: как использовать магию Солнца
Главные признаки силы: как женщина оценивает тело мужчины
Как язык тела выдает вруна
Все статьи
Мультимедиа
Автомобили-солдаты. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Виды облаков и их значение. ФОТО
Нейросеть представила марки авто в виде людей. ФОТО
Топ комментариев

mosquito__2010

То что они намеренно выводят из сторя технику это почти единственный метод сохранить себе жизнь, некий...

mosquito__2010

"Это не должно было произойти там, где произошло" - согласен, в завтрашний день тоже могут смотреть не...

MuCbE

Да уже без разницы что говорит нынешняя администрация США, ЕС или Британии. Сейчас к ним отношение такое...

mosquito__2010

Истерика у США, форменная, жирная такая прижирная. Понимают что по всем фронтам вилы корячатся. Паникуют.