Половина сибирских работодателей поднимут зарплату в этом году

Половина сибирских работодателей планируют увеличивать зарплаты в 2023 году, больше всего к этому готовы крупные организации, где работают 1-3 тысячи сотрудников, сообщает hh.ru.

Реже остальных такие планы транслируют компании со средней численностью 101-250 человек (47%). Но при этом более половины компаний из малого бизнеса с численностью сотрудников менее 50 человек готовы также пересматривать зарплаты сотрудников в сторону увеличения (54% компаний с указанной численностью), среди компаний с численностью 51-100 человек – 50%.

Наибольшую готовность индексировать зарплаты демонстрируют компании из направления ИТ, строительства, товаров народного потребления, розничной торговли.

По итогам мая, самые высокие зарплаты в Новосибирской области работодатели предлагают представителям высшего и среднего менеджмента (104,5 тысячи рублей в среднем), специалистам из транспортно-логистической сферы (83 тысячи рублей), рабочему персоналу (78,3 тысячи рублей).