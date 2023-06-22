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Половина сибирских работодателей поднимут зарплату в этом году

Источник:
Sibnet.ru
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Деньги
Фото: © Sibnet.ru

Половина сибирских работодателей планируют увеличивать зарплаты в 2023 году, больше всего к этому готовы крупные организации, где работают 1-3 тысячи сотрудников, сообщает hh.ru.

Реже остальных такие планы транслируют компании со средней численностью 101-250 человек (47%). Но при этом более половины компаний из малого бизнеса с численностью сотрудников менее 50 человек готовы также пересматривать зарплаты сотрудников в сторону увеличения (54% компаний с указанной численностью), среди компаний с численностью 51-100 человек – 50%.

Наибольшую готовность индексировать зарплаты демонстрируют компании из направления ИТ, строительства, товаров народного потребления, розничной торговли.

По итогам мая, самые высокие зарплаты в Новосибирской области работодатели предлагают представителям высшего и среднего менеджмента (104,5 тысячи рублей в среднем), специалистам из транспортно-логистической сферы (83 тысячи рублей), рабочему персоналу (78,3 тысячи рублей).

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Экономика #Рынок труда #Новосибирск
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