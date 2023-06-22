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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Киев признал российский удар по штаб‑квартире военной разведки

Источник:
Sibnet.ru
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Штаб-квартира Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины подвергалась российским ударам, заявил представитель ГУР Андрей Юсов.

«Главное, что нужно знать: атаки были», — приводит ТАСС слова Юсова, сказанные им в эфире украинского телевидения. Ранее Киев не признавал факт российского удара по штаб-квартире ГУР в Киеве.

Минобороны России 29 мая заявило о массированном ракетном ударе командным пунктам. Украинские СМИ со ссылкой на очевидцев писали о попаданиях в районе офиса ГУР на Рыбальском острове на Днепре, там перекрывали движение.

30 мая президент Владимир Путин заявил, что был нанесен удар по штабу украинской военной разведки. 13 июня Путин на встрече с военкорами привел уничтожение штаба в качестве примера ответов России на пересечение красных линий.

Тема: Военная операция на Украине
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Оборона #Военная политика
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