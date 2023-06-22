Русские хоккеисты лишились Зала славы НХЛ в 2023 году

Четыре российских хоккеиста были номинированы на попадание в Зал славы НХЛ в 2023 году, но ни один из них не попал в финальный список.

Номинантами были защитник Сергей Гончар и нападающие Александр Мальцев, Борис Михайлов и Александр Могильный.

В Зал славы были введены вратари «Нью-Йорк Рейнджерс» Хенрик Лундквист, «Калгари Флэймс» Майк Вернон и «Питтсбург Пингвинс» Том Баррассо, а также нападающий Пьер Тарджон, сообщил в Twitter спортивный журналист Фрэнк Серавалле.

Последним из русских хоккеистов в Зал славы НХЛ попал Алексей Яшин в 2020 году. Всего там более 30 российских спортсменов, среди которых Анатолий Тарасов, Владислав Третьяк, Вячеслав Фетисов, Валерий Харламов, Игорь Ларионов, Павел Буре, Сергей Федоров.

Зал славы НХЛ представляет собой галерею развития канадского и европейского хоккея. Новые члены выбираются по трем категориям: игроки, значимые персоны и судьи.