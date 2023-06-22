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Создатель ядерной бомбы свел счеты с жизнью

Источник:
Sibnet.ru
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Один из создателей первой советской двухступенчатой термоядерной бомбы РДС-37 Григорий Клинишов найден мертвым в квартире в центре Москвы, рассказали в экстренных службах столицы.

«В квартире на Космодамианской набережной найден мертвым Григорий Клинишов. Смерть физика-ядерщика наступила в результате самоубийства. Он оставил предсмертную записку, которая находилась рядом с телом. В ней мужчина попрощался с родными», — сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

По информации газеты «Коммерсантъ», причинами суицида могли стать тяжелые болезни ученого и смерть его супруги. Тем не менее СК РФ проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение о возбуждении уголовного дела, в том числе по ст. 110 (доведение до самоубийства) УК, или об отказе в этом.

Григорий Клинишов родился в 1930 году. Он кандидат физико-математических наук, лауреат Ленинской премии 1962 года. Участвовал в создании первой советской двухступенчатой термоядерной бомбы РДС-37, также разработал несколько типов термоядерных зарядов бомб следующих поколений.

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