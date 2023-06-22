Зеленский назвал контрнаступление «не голливудским кино»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что контрнаступление идет медленно, и не похоже на голливудское кино.

«Прогресс на поле боя оказался медленнее, чем хотелось бы. Некоторые люди считают, что это голливудский фильм, и ждут результатов уже сейчас. Это не так», — сказал Зеленский.

Президент России Владимир Путин накануне отметил, что иностранная техника на Украине «горит за милую душу». Отражая украинское наступление российские военные уничтожили 245 танков противника и примерно 678 бронемашин разного типа.

Но, по его мнению, несмотря на потери, Украина не исчерпала свой резерв. У Киева до сих пор есть резервы, которые противник думает, «где и как выводить», добавил президент России.