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Женщина из Набережных Челнов разместила вакансию няни для мужа

Источник:
Sibnet.ru
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Жительница Набережных Челнов Дина Валиева разместила на «Авито» вакансию няни для мужа, на нее откликается много мужчин.

«Я очень люблю своего мужа, но из-за своей занятости в бизнесе не могу всегда быть рядом с ним. Я ищу няню, чтобы быть рядом с ним и заботиться о нем, но в то же время — это должен быть человек, которому я могу доверять, и который сможет сделать ему интересно», — сказала «Газете.Ru» Валиева.

Она призналась, что пол няни не имеет для нее значения. Важно лишь, чтобы кандидат соответствовал определенным требованиям: умел играть в бильярд, интересовался хоккеем и знал много анекдотов про Вовочку.

«Большинство откликнувшихся не воспринимают эту вакансию всерьез. Мы много шутили над анкетами и предложениями. Неожиданно, большинство откликнувшихся являются мужчинами, а девушек мало. На данный момент я уже выбрала одного из мужчин в качестве кандидата. Я надеюсь выбрать одну из девушек сегодня. Затем мы примем окончательное решение», — сказала Валиева.

Вакансия от некоей «миллионерши» из Набережных Челнов, ищущей няню для своего 48-летнего супруга за 100-150 тысяч рублей в месяц, появилась на сайте частных объявлений. Работа предполагается с 8.00 до 20.00. Кандидат должен знать анекдоты про Вовочку, петь песни группы «Воровайки» и Михаила Круга, гулять с мужчиной, играть с ним в бильярд в течение 120 минут и регулярно присылать супруге фотоотчеты.

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