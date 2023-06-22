Женщина из Набережных Челнов разместила вакансию няни для мужа

Жительница Набережных Челнов Дина Валиева разместила на «Авито» вакансию няни для мужа, на нее откликается много мужчин.

«Я очень люблю своего мужа, но из-за своей занятости в бизнесе не могу всегда быть рядом с ним. Я ищу няню, чтобы быть рядом с ним и заботиться о нем, но в то же время — это должен быть человек, которому я могу доверять, и который сможет сделать ему интересно», — сказала «Газете.Ru» Валиева.

Она призналась, что пол няни не имеет для нее значения. Важно лишь, чтобы кандидат соответствовал определенным требованиям: умел играть в бильярд, интересовался хоккеем и знал много анекдотов про Вовочку.

«Большинство откликнувшихся не воспринимают эту вакансию всерьез. Мы много шутили над анкетами и предложениями. Неожиданно, большинство откликнувшихся являются мужчинами, а девушек мало. На данный момент я уже выбрала одного из мужчин в качестве кандидата. Я надеюсь выбрать одну из девушек сегодня. Затем мы примем окончательное решение», — сказала Валиева.

Вакансия от некоей «миллионерши» из Набережных Челнов, ищущей няню для своего 48-летнего супруга за 100-150 тысяч рублей в месяц, появилась на сайте частных объявлений. Работа предполагается с 8.00 до 20.00. Кандидат должен знать анекдоты про Вовочку, петь песни группы «Воровайки» и Михаила Круга, гулять с мужчиной, играть с ним в бильярд в течение 120 минут и регулярно присылать супруге фотоотчеты.