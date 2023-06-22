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Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Мединский назвал виновника срыва мирных переговоров с Украиной

Источник:
Sibnet.ru
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Киев был близок к заключению мирного договора с Москвой в 2022 году, но Запад осознанно сорвал переговоры, заявил помощник президента РФ Владимир Мединский.

«Россия не на словах, а на деле была готова к мирному решению. Более того, к такому решению был в общем-то близок и Киев. Но такое решение абсолютно не устраивало кураторов Украины на Западе, <…> они абсолютно сознательно пошли на то, чтобы сорвать переговорный процесс», — цитирует Мединского ТАСС.

По словам Мединского, делегация Украины не скрывала согласование своих решений с Западом.

С начала военной операции на Украине стороны несколько раз проводили переговоры. Последняя встреча прошла в Стамбуле 29 марта 2022 года. Мединский возглавлял российскую делегацию.

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Политика #Мир
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