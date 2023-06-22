Днепр вернулся в свое русло после катастрофы на Каховской ГЭС

Днепр вернулся в природные берега после прорыва дамбы Каховской ГЭС, однако в его нижнем течении разворачивается экологическая катастрофа, сообщил врио главы Херсонской области Владимир Сальдо.

«Как мы в общем-то и прогнозировали <...> Днепр уже вошел в свои берега. Но там где вода стояла — все те дома, все те жилые постройки, хозяйственные постройки, все что связано с жизнью человека, конечно-же, пришло в негодность», — рассказал Сальдо в телеграм-канале.

Он подчеркнул, что нижняя часть Днепра находится в состоянии экокатастрофы. Сальдо пояснил, что есть риск распространения инфекции, которую могут разносить птицы, клюющие мертвую рыбу, а также дикие и домашние животные, туши которых течение выносит в Черное море.

Обрушение плотины Каховской ГЭС произошло утром 6 июня. На левом (российском) берегу Днепра погиб 41 человек.