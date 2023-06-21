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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Президент России заявил об уничтожении 245 украинских танков

Источник:
Sibnet.ru
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Украинские военные понимают, что у них нет шансов против бойцов российской армии, которые только за последние дни уничтожили сотни бронемашин противника, заявил президент Владимир Путин.

«Мне кажется, шансов у противника нет. Они это понимают, поэтому и встали сейчас», — сказал Путин.

По его словам, иностранная техника на Украине «горит за милую душу». «Конечно, там есть "Леопарды", есть и французская колесная бронетехника, американские бронемашины, все есть. Горят за милую душу», — отметил президент России.

Отражая украинское наступление «наши мужики намолотили 245 танков противника и примерно 678 бронемашин разного типа», — Путин.

Но, по его мнению, несмотря на потери, Украина не исчерпала свой резерв. У Киева до сих пор есть резервы, которые противник думает, «где и как выводить», добавил президент России.

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mosquito__2010

"Это не должно было произойти там, где произошло" - согласен, в завтрашний день тоже могут смотреть не...

mosquito__2010

То что они намеренно выводят из сторя технику это почти единственный метод сохранить себе жизнь, некий...

nicollaich

Цеивропейцы доподлинно знают, кто это сделал. И неважно, что это они сами.

mosquito__2010

Истерика у США, форменная, жирная такая прижирная. Понимают что по всем фронтам вилы корячатся. Паникуют.