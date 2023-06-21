Президент России заявил об уничтожении 245 украинских танков

Украинские военные понимают, что у них нет шансов против бойцов российской армии, которые только за последние дни уничтожили сотни бронемашин противника, заявил президент Владимир Путин.

«Мне кажется, шансов у противника нет. Они это понимают, поэтому и встали сейчас», — сказал Путин.

По его словам, иностранная техника на Украине «горит за милую душу». «Конечно, там есть "Леопарды", есть и французская колесная бронетехника, американские бронемашины, все есть. Горят за милую душу», — отметил президент России.

Отражая украинское наступление «наши мужики намолотили 245 танков противника и примерно 678 бронемашин разного типа», — Путин.

Но, по его мнению, несмотря на потери, Украина не исчерпала свой резерв. У Киева до сих пор есть резервы, которые противник думает, «где и как выводить», добавил президент России.