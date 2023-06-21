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Путин назвал ядерную триаду ключевой гарантией безопасности

Источник:
Sibnet.ru
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Россия продолжит развитие ядерной триады, это является залогом военной безопасности страны и мировой стабильности, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Вооружение российской ядерной триады позволяет эффективно и гарантированно обеспечивать стратегическое сдерживание и поддерживать глобальный баланс сил», — сказал Путин на встрече с выпускниками военных вузов в среду.

По его словам, уже половина частей Ракетных войск стратегического назначения оснащены новейшими ракетными комплексами «Ярс». Кроме того, проводится их перевооружение на ракетные системы «Авангард». Также в ближайшее время на вооружение армии поступят пусковые установки комплекса «Сармат», оснащенные новой тяжелой ракетой.

Он добавил, что пополняются и арсеналы авиационной и морской составляющих стратегических ядерных сил России, в том числе в состав Военно-морского флота была введена новая подводная лодка «Борей-А», а в январе на боевое дежурство вышел фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков», оборудованный гиперзвуковыми ракетами «Циркон».

Триада — это сухопутные, морские и воздушные ядерные силы. В них входят сухопутные ракетные комплексы, атомные подлодки стратегического назначения и самолеты-ракетоносцы.

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