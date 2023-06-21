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Голубь-мутант вызвал переполох в Сети

Источник:
Sibnet.ru
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Видео с голубем, у которого необычно длинные ноги и надутая грудь, вызвало ажиотаж в социальных сетях. Птицу окрестили мутантом.

Съемки, предположительно, были сделаны в одном из городов Британии и опубликованы в TikTok. Ролик набрал более 18 миллионов просмотров.

В комментариях пользователи предположили, что это не реальная птица, а ее создал искусственный интеллект.

Но это голубь-дутыш, или английский поутер. Это очень старая порода, выведенная путем многолетней селекции в Англии. Записи о ней ведутся с 1730-х годов.

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mosquito__2010

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mosquito__2010

То что они намеренно выводят из сторя технику это почти единственный метод сохранить себе жизнь, некий...

nicollaich

Цеивропейцы доподлинно знают, кто это сделал. И неважно, что это они сами.

mosquito__2010

Истерика у США, форменная, жирная такая прижирная. Понимают что по всем фронтам вилы корячатся. Паникуют.