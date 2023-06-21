Голубь-мутант вызвал переполох в Сети

Видео с голубем, у которого необычно длинные ноги и надутая грудь, вызвало ажиотаж в социальных сетях. Птицу окрестили мутантом.

Съемки, предположительно, были сделаны в одном из городов Британии и опубликованы в TikTok. Ролик набрал более 18 миллионов просмотров.

В комментариях пользователи предположили, что это не реальная птица, а ее создал искусственный интеллект.

Но это голубь-дутыш, или английский поутер. Это очень старая порода, выведенная путем многолетней селекции в Англии. Записи о ней ведутся с 1730-х годов.