Автомобили Lada Vesta, Granta и Niva в мае получили более 50 новых деталей, которые ранее поставляли компании, прекратившие после 2022 года сотрудничество с АвтоВАЗом.

Lada Vesta сменила поставщиков таких деталей, как насос омывателя ветрового стекла, электростеклоподъемники задних дверей и тормоза, приводит «Лада.Онлайн» информационное письмо АвтоВАЗа дилерам.

Vesta и Granta получили новые материалы отделки интерьера. Также Vesta, Granta и Niva с мая 2023 года оснащают новыми топливными трубками и обновленными бачками омывателя лобового стекла.

Серебристый цвет литых колес Granta и Niva стал серебристым с зернистостью.

Всего с 2022 года АвтоВАЗ заменил на Lada более 200 деталей.