Байден публично оскорбил Си Цзинпина

Президент США Джо Байден назвал председателя КНР Си Цзиньпина диктатором, говоря об инциденте с китайским аэростатом в небе над Соединенными Штатами

«Это большой позор для диктаторов. Когда они не знают, что произошло. Это не должно было произойти там, где произошло», — цитирует Байдена РИА Новости .

При этом днем ранее президент США заявил, что отношения Вашингтона и Пекина «на правильном пути» и прошедшая накануне встреча госсекретаря Энтони Блинкена и Си Цзиньпина привела к прогрессу.

Китай выразил протест. «Высказывания американского президента безответственны, идут вразрез с дипломатическим этикетом и представляют из себя открытую провокацию», — заявил официальный представитель МИД КНР Мао Нин.