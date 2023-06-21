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Байден публично оскорбил Си Цзинпина

Источник:
Sibnet.ru
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Президент США Джо Байден
Фото: © The White House

Президент США Джо Байден назвал председателя КНР Си Цзиньпина диктатором, говоря об инциденте с китайским аэростатом в небе над Соединенными Штатами

«Это большой позор для диктаторов. Когда они не знают, что произошло. Это не должно было произойти там, где произошло», — цитирует Байдена РИА  Новости .

При этом днем ранее президент США заявил, что отношения Вашингтона и Пекина «на правильном пути» и прошедшая накануне встреча госсекретаря Энтони Блинкена и Си Цзиньпина привела к прогрессу.

Китай выразил протест. «Высказывания американского президента безответственны, идут вразрез с дипломатическим этикетом и представляют из себя открытую провокацию», — заявил официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

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nicollaich

Цеивропейцы доподлинно знают, кто это сделал. И неважно, что это они сами.

mosquito__2010

"Это не должно было произойти там, где произошло" - согласен, в завтрашний день тоже могут смотреть не...

D_I_A_B_L_O_o

никогда такого не было и вот опять)

scorpion2777

Так у ихних баб в три раза шире.