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Суд продлил домашний арест расплакавшейся Блиновской

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © телеграм-канал Елены Блиновской

Суд продлил домашний арест блогеру Елене Блиновской до 26 июля, она находится под следствием за неуплату налогов и отмывание денег.

Заседание проходило в среду в Пресненском суде Москвы. Блиновская на заседании расплакалась, признала вину и попросила разрешить ей возможность ходить на детскую площадку, гулять с собакой, посещать магазин и ездить в город для оплаты налогов и посещения врача, сообщил телеграм-канал «Звездач».

Суд отказал блогеру, продлив домашний арест до 26 июля. Она находится под домашним с 28 апреля.

По версии СК РФ, Блиновская не заплатила налоги на сумму 918 миллионов рублей. Блогер пока оплатила долг только в 30 миллионов.

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Топ комментариев

nicollaich

Цеивропейцы доподлинно знают, кто это сделал. И неважно, что это они сами.

mosquito__2010

"Это не должно было произойти там, где произошло" - согласен, в завтрашний день тоже могут смотреть не...

D_I_A_B_L_O_o

никогда такого не было и вот опять)

scorpion2777

Так у ихних баб в три раза шире.