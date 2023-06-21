Суд продлил домашний арест расплакавшейся Блиновской

Суд продлил домашний арест блогеру Елене Блиновской до 26 июля, она находится под следствием за неуплату налогов и отмывание денег.

Заседание проходило в среду в Пресненском суде Москвы. Блиновская на заседании расплакалась, признала вину и попросила разрешить ей возможность ходить на детскую площадку, гулять с собакой, посещать магазин и ездить в город для оплаты налогов и посещения врача, сообщил телеграм-канал «Звездач».

Суд отказал блогеру, продлив домашний арест до 26 июля. Она находится под домашним с 28 апреля.

По версии СК РФ, Блиновская не заплатила налоги на сумму 918 миллионов рублей. Блогер пока оплатила долг только в 30 миллионов.