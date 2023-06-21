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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Польский офицер уничижительно высказался об украинских военных

Источник:
РИА Новости
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Насильно призванные в армию украинцы не проявляют рвения на тренировках в ходе их обучения Польше, заявил офицер запаса польской армии Петр Павелка.

«Это не те ребята, которые подняли руки и сказали: "Да, я хочу на войну"», — цитирует ТАСС польского офицера.

По его словам, по поведению «призванных насильно» украинцев видно, что им все равно, где они окажутся после обучения. «И это одна из причин, почему они не заботятся о технике, которую они используют, и поэтому иногда происходит повреждение техники, потому что им просто все равно», — отметил Павелка.

Он предположил, что некоторые случаи повреждения техники время обучения в Польше, например, танка Leopard 2A4, происходили не случайно. «К сожалению, они знают, что возвращаются во многих случаях, чтобы умереть на этой войне», — сказал украинский офицер.

Тема: Военная операция на Украине
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Топ комментариев

mosquito__2010

"Это не должно было произойти там, где произошло" - согласен, в завтрашний день тоже могут смотреть не...

mosquito__2010

То что они намеренно выводят из сторя технику это почти единственный метод сохранить себе жизнь, некий...

nicollaich

Цеивропейцы доподлинно знают, кто это сделал. И неважно, что это они сами.

mosquito__2010

Истерика у США, форменная, жирная такая прижирная. Понимают что по всем фронтам вилы корячатся. Паникуют.