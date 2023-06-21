Польский офицер уничижительно высказался об украинских военных

Насильно призванные в армию украинцы не проявляют рвения на тренировках в ходе их обучения Польше, заявил офицер запаса польской армии Петр Павелка.

«Это не те ребята, которые подняли руки и сказали: "Да, я хочу на войну"», — цитирует ТАСС польского офицера.

По его словам, по поведению «призванных насильно» украинцев видно, что им все равно, где они окажутся после обучения. «И это одна из причин, почему они не заботятся о технике, которую они используют, и поэтому иногда происходит повреждение техники, потому что им просто все равно», — отметил Павелка.

Он предположил, что некоторые случаи повреждения техники время обучения в Польше, например, танка Leopard 2A4, происходили не случайно. «К сожалению, они знают, что возвращаются во многих случаях, чтобы умереть на этой войне», — сказал украинский офицер.