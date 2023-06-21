Видеосервис Premier оштрафовали за нарушение закона о ЛГБТ‑пропаганде

Онлайн-кинотеатр Premier оштрафовали на 4 миллиона рублей за неправильную, по мнению Роскомнадзора, маркировку фильмов.

Речь идет о фильмах «Идеальные незнакомцы» и «Английский цирюльник», которые были размещены на видеосервисе с маркировкой «16+», сообщил телеграм-канал «Подъем».

По мнению Роскомнадзора, такая маркировка позволила несовершеннолетним увидеть сцены с демонстрацией и описанием гомосексуальных отношений между мужчинами.

При этом онлайн-кинотеатр изменил маркировку фильмов на «18+» сразу после получения уведомления от Роскомнадзора.

Закона о полном запрете ЛГБТ-пропаганды, педофилии и смены пола Госдума приняла в конце 2022 года.