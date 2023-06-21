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Видеосервис Premier оштрафовали за нарушение закона о ЛГБТ‑пропаганде

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Идеальные незнакомцы» 18+

Онлайн-кинотеатр Premier оштрафовали на 4 миллиона рублей за неправильную, по мнению Роскомнадзора, маркировку фильмов.

Речь идет о фильмах «Идеальные незнакомцы» и «Английский цирюльник», которые были размещены на видеосервисе с маркировкой «16+», сообщил телеграм-канал «Подъем». 

По мнению Роскомнадзора, такая маркировка позволила несовершеннолетним увидеть сцены с демонстрацией и описанием гомосексуальных отношений между мужчинами.

При этом онлайн-кинотеатр изменил маркировку фильмов на «18+» сразу после получения уведомления от Роскомнадзора.

Закона о полном запрете ЛГБТ-пропаганды, педофилии и смены пола Госдума приняла в конце 2022 года.

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