Минстрой придумал субсидии на аренду жилья молодежи до 35 лет

Минстрой разработал программу субсидирования аренды жилья гражданам до 35 лет. Она позволит молодежи накопить на первоначальный взнос по ипотеке, сказали в ведомстве.

Людям в возрасте до 35 лет будут компенсировать 50% платы за арендное жилье. При этом обязательным условием будет параллельное накопление средств на покупку своего жилья в новостройке.

«По сути, государство помогает накопить на первоначальный взнос, параллельно субсидируя наем жилья — до момента накопления на первоначальный взнос», — объяснил «Известиям» замглавы Минстроя Никита Стасишин.

Программа, разработанная совместно с ДОМ.РФ и Росмолодежью, будет анонсирована в течение ближайших месяцев.