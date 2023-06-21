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Минстрой придумал субсидии на аренду жилья молодежи до 35 лет

Источник:
«Известия»
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Минстрой разработал программу субсидирования аренды жилья гражданам до 35 лет. Она позволит молодежи накопить на первоначальный взнос по ипотеке, сказали в ведомстве.

Людям в возрасте до 35 лет будут компенсировать 50% платы за арендное жилье. При этом обязательным условием будет параллельное накопление средств на покупку своего жилья в новостройке.

«По сути, государство помогает накопить на первоначальный взнос, параллельно субсидируя наем жилья — до момента накопления на первоначальный взнос», — объяснил «Известиям» замглавы Минстроя Никита Стасишин.

Программа, разработанная совместно с ДОМ.РФ и Росмолодежью, будет анонсирована в течение ближайших месяцев.

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Топ комментариев

korvinsS

Че теперь еще писюнами будем мериться с окрайной)

sib_man9

"гранаты не той системы..." а ха ха

Asd10

Так уже, ))) как следует из приведенной статьи. А вот что бы это значило с точки зрения эволюционного...

GammiPluh

Но по итогу украинки почему то больше на поляков засматриваются чем на украинцев))))