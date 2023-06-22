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Кинопрокат реабилитируют тремя российскими премьерами

Источник:
Sibnet.ru
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Три российские премьеры стартуют в кинотеатрах в четверг, 22 июня. Также зрителям покажут французскую комедию, мексиканский боевик, испанский триллер и два американских семейных фильма.

С начала июня в российском кинопрокате не выходило ни одного фильма, который мог бы показать высокие кассовые сборы. Сейчас зрителям представят сразу три российские премьеры.

Самый ожидаемый из российских фильмов — триллер «Микулай» с Виктором Сухоруковым и Иваном Добронравовым в главных ролях.

Драма повествует о семьянине Микулае, который счастливо жил с молодой беременной женой, пожилыми родителями и бесконечно уважающими его односельчанами, пока в деревушку не приехал человек, утверждавший, что он его сын.

Еще одна российская премьера — фильм «Дыхание», который напомнит зрителям о тяжелых временах пандемии коронавируса. В центре сюжета бывший врач Виктор, который нелегально пробирается в больницу, чтобы помочь маме, заболевшей COVID-19.

Фото: © кадр из фильма «Дыхание»

Также зрители увидят на экранах отечественную комедию «Мальдивы подождут» о молодой паре, которой предстоит разобраться с семейными обидами. Главных героев в фильме сыграли Полина Максимова, Роман Маякин и Яна Кошкина.

Среди других новинок в кино — французская комедия «Мое преступление», мексиканский боевик «Он — это пуля», испанский триллер «Яростный волк», американский приключенческий фильм «Сокровища Тома Сойера» и мультфильм «Зверогонщики».

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