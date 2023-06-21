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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Три украинских беспилотника сбили в Подмосковье

Источник:
Sibnet.ru
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Украина с помощью беспилотников попыталась совершить террористическую атаку по объектам в Московской области, говорится в сообщении Минобороны России.

«В результате неудавшейся террористической атаки пострадавших и разрушений нет», — сказано в сообщении. Все беспилотники подавили средствами радиоэлектронной борьбы, после чего они потеряли управление и потерпели крушение, уточнили в военном ведомстве.

Утром, 21 июня «в Новой Москве в поле в районе деревни Лукино, а также «в районе [Таманской дивизии в Подмосковье средствами радиоэлектронной борьбы сбиты три беспилотника, которые упали, не повредив какие-либо объекты», сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что беспилотники упали на подлете к складам одной из воинских частей в поселке Калининец Наро-Фоминского городского округа.

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