Три украинских беспилотника сбили в Подмосковье

Украина с помощью беспилотников попыталась совершить террористическую атаку по объектам в Московской области, говорится в сообщении Минобороны России.

«В результате неудавшейся террористической атаки пострадавших и разрушений нет», — сказано в сообщении. Все беспилотники подавили средствами радиоэлектронной борьбы, после чего они потеряли управление и потерпели крушение, уточнили в военном ведомстве.

Утром, 21 июня «в Новой Москве в поле в районе деревни Лукино, а также «в районе [Таманской дивизии в Подмосковье средствами радиоэлектронной борьбы сбиты три беспилотника, которые упали, не повредив какие-либо объекты», сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что беспилотники упали на подлете к складам одной из воинских частей в поселке Калининец Наро-Фоминского городского округа.