Apple позволила пользователям самим ремонтировать iPhone 14 и MacBook

Apple расширила программу самостоятельного ремонта, предназначенную для более удобного обслуживания устройств. Обновление включает поддержку самостоятельного ремонта для последних продуктов — iPhone 14 и MacBook с чипом M2.

Пользователи могут получить доступ к руководствам, оригинальным запчастям и специализированным инструментам, необходимым для ремонта iPhone 14 и MacBook, сообщается на сайте Apple.

Одним из ключевых изменений в программе самостоятельного ремонта Apple стало удаление этапа проверки «Конфигурация системы» в фирменном сервисе. Ранее его требовалось пройти после ремонта, чтобы проверить правильность установленных компонентов и их подлинность.

Программа самостоятельного ремонта позволяет технически подкованным пользователям самостоятельно чинить свои устройства с использованием подлинных запчастей и инструментов Apple.