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Apple позволила пользователям самим ремонтировать iPhone 14 и MacBook

Источник:
Sibnet.ru
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Ноутбук Apple MacBook
Фото: © Mohamed M / Unsplash License

Apple расширила программу самостоятельного ремонта, предназначенную для более удобного обслуживания устройств. Обновление включает поддержку самостоятельного ремонта для последних продуктов — iPhone 14 и MacBook с чипом M2. 

Пользователи могут получить доступ к руководствам, оригинальным запчастям и специализированным инструментам, необходимым для ремонта iPhone 14 и MacBook, сообщается на сайте Apple.

Одним из ключевых изменений в программе самостоятельного ремонта Apple стало удаление этапа проверки «Конфигурация системы» в фирменном сервисе. Ранее его требовалось пройти после ремонта, чтобы проверить правильность установленных компонентов и их подлинность.

Программа самостоятельного ремонта позволяет технически подкованным пользователям самостоятельно чинить свои устройства с использованием подлинных запчастей и инструментов Apple.

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nicollaich

Цеивропейцы доподлинно знают, кто это сделал. И неважно, что это они сами.

mosquito__2010

"Это не должно было произойти там, где произошло" - согласен, в завтрашний день тоже могут смотреть не...

D_I_A_B_L_O_o

никогда такого не было и вот опять)

scorpion2777

Так у ихних баб в три раза шире.