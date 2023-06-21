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Назван цвет глаз у предрасположенных к алкоголизму

Источник:
Sibnet.ru
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Глаз
Фото: © Sibnet.ru

Исследование Университета Вермонта показало, что существует связь между голубыми глазами и повышенным риском развития алкоголизма.

Профессор Дэвэй Ли в течение длительного времени работал над созданием базы данных, включающей более 10 тысяч человек с диагностированными психическими заболеваниями. Доктор Арвис Суловари заметил, что существует связь между цветом глаз и алкогольной зависимостью, и исследователи трижды проверили свою работу, чтобы убедиться в достоверности результатов.

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Доктор Суловари отметил, что это открытие предлагает интересную возможность использования цвета глаз в клинической практике для диагностики алкогольной зависимости. 

Ученые обнаружили, что люди со светлыми глазами, по-видимому, имеют более высокий уровень алкогольной зависимости по сравнению с теми, у кого цвет глаз темнее.

Особенно высокую склонность к алкоголизму проявляют люди с зелеными, серыми и синими оттенками глаз. В то же время, у людей с темно-карими глазами склонность к алкоголизму оказалась менее выраженной.

Дополнительные исследования также указали на то, что генетические компоненты, определяющие цвет глаз, совпадают с теми же хромосомами, которые связаны с чрезмерным употреблением алкоголя.

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mosquito__2010

"Это не должно было произойти там, где произошло" - согласен, в завтрашний день тоже могут смотреть не...

mosquito__2010

То что они намеренно выводят из сторя технику это почти единственный метод сохранить себе жизнь, некий...

nicollaich

Цеивропейцы доподлинно знают, кто это сделал. И неважно, что это они сами.

mosquito__2010

Истерика у США, форменная, жирная такая прижирная. Понимают что по всем фронтам вилы корячатся. Паникуют.