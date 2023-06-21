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Навка объяснила отмену ледового шоу в Луганске

Источник:
Sibnet.ru
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Татьяна Навка в ледовом шоу «Руслан и Людмила»
Фото: © пресс-служба Navka Show

Ледовое шоу в Луганске, которое должно было состояться в июне, отменено, чтобы не рисковать жизнями фигуристов, сообщила создатель спектакля, олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка.

«Мы планировали 6 июня гастроли в Луганске, все было для этого готово, но, к сожалению, мы предполагаем, а Бог располагает. Сейчас я не имею права рисковать жизнью своих ребят, нашей команды», — цитирует Навку РИА Новости.

Фигуристка добавила, что не теряет надежды, что шоу все-таки состоится. «И у нас будет возможность порадовать ребятишек Луганска, подарить им наше волшебство, моменты любви», — добавила она.

Навка собиралась показать в Луганске шоу «Руслан и Людмила», главную роль в котором исполняет олимпийская чемпионка Алина Загитова. На это она выиграла грант Президентского фонда культурных инициатив в размере 14,44 миллиона рублей.

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korvinsS

Че теперь еще писюнами будем мериться с окрайной)

nicollaich

А ещё ветер был встречный.И погода плохая.И вспышка на Солнце.И магнитные бури.

sib_man9

"гранаты не той системы..." а ха ха

GammiPluh

А по-моему это значит что русские военные уделали украинских... передали тысячи единиц техники или даже...