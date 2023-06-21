Российский актер снялся в фильме Marvel

Актер Юрий Колокольников снялся в фильме «Крэйвен-охотник». Судя по трейлеру, он исполнил эпизодическую роль.

Фильм «Крэйвен-охотник» создан Columbia Pictures в сотрудничестве с Marvel и распространяется Sony Pictures Releasing. Он станет четвертым фильм медиафраншизы «Вселенная Человека-паука от Sony».

По сюжету, главный герой Сергей Кравинов в детстве был брошен на охоте: подросток не смог убить льва, и отец безжалостно оставил его умирать. Но молодой человек выжил и обрел сверхъестественные способности.

Колокольников подтвердил «КиноПоиску», что снялся в «Крэйвене-охотнике», но какая именно роль досталась актеру — не разглашается. В трейлере фильма его персонажа убивает главный герой.

Юрий Колокольников неоднократно снимался в зарубежных проектах. На его счету «Хантер Киллер» с Джерардом Батлером, «Телохранитель Киллера» с Райаном Рейнольдсом, «Довод» Кристофера Нолана, сериалы «Игра престолов» и «Американцы».

В русских проектах Колокольников известен по сериалам «Бесприниципные», «Крюк», «Воскресенский».