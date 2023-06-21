Японский политик рассказал, кому выгоден конфликт на Украине

Россия обладает подавляющим военным превосходством, но заявления западных СМИ о «победах» игнорируют реальность, поскольку есть заинтересованные в затягивании конфликта, заявил японский депутат, советник экс-премьера Японии Синдзо Абэ по России Мунэо Судзуки.

«Дело в том, что есть люди, которые извлекают выгоду из таких заявлений. Как и военно-промышленный комплекс, получающий выгоду от затягивания войны, так и в прессе есть люди, которые получают выгоду от войн и территориальных споров. Западные СМИ, сообщающие о контрнаступлении Украины, извлекают выгоду не от побед Украины, а от затягивания войны», — сказал Судзуки в интервью ТАСС.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Почему провалилось украинское наступление?

Он уверен, что необходимо как можно скорее прекратить огонь. «Необходимо как можно скорее прекратить кровопролитие среди россиян и среди украинцев», — подчеркнул депутат.

«Япония — единственная страна в Группе семи [G7], которая не отправляет летальное оружие. Я буду добиваться сохранения этой позиции», — отметил он, добавив, что целью Токио должно быть мирное урегулирование.

С начала июня украинская армия предпринимает безуспешные попытки наступления. ВСУ не достигли успеха ни на одном из направлений.