Сын президента Байдена признал себя виновным по трем обвинениям

Хантер Байден — сын президента США — в рамках сделки с американской прокуратурой признал себя виновным по ряду обвинений.

Он признал вину по двум пунктам обвинения в умышленной неуплате налогов. Помимо этого, стороны достигли договоренности по обвинению в нарушении правил хранения оружия.

По словам представителя сына президента Кристофера Кларка, этот шаг поможет урегулировать дело. В Белом доме сообщили, что родители Хантера «поддерживают его в процессе перестройки его жизни». У него были серьезные проблему с алкоголем и наркотиками.

«Хантер верит в то, что важно взять ответственность за ошибки, совершенные им в период неразберихи и зависимости в его жизни», — приводит ТАСС зявление Кларка.

Но его подозревают в гораздо более серьезных преступления — получении миллионов долларов от коррупционных сделок.

Экс-президент США Дональд Трамп раскритиковал сделку с правосудием, отметив, что вместо «уголовной ответственности на сотни лет» Минюст «выписывает Хантеру Байдену штраф за нарушение правил дорожного движения».