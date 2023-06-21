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Сын президента Байдена признал себя виновным по трем обвинениям

Источник:
ТАСС
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Президент США Джо Байден
Фото: © The White House

Хантер Байден — сын президента США — в рамках сделки с американской прокуратурой признал себя виновным по ряду обвинений.

Он признал вину по двум пунктам обвинения в умышленной неуплате налогов. Помимо этого, стороны достигли договоренности по обвинению в нарушении правил хранения оружия.

По словам представителя сына президента Кристофера Кларка, этот шаг поможет урегулировать дело. В Белом доме сообщили, что родители Хантера «поддерживают его в процессе перестройки его жизни». У него были  серьезные проблему с алкоголем и наркотиками. 

«Хантер верит в то, что важно взять ответственность за ошибки, совершенные им в период неразберихи и зависимости в его жизни», — приводит ТАСС зявление Кларка.

Но его подозревают в гораздо более серьезных преступления — получении миллионов долларов от коррупционных сделок. 

Экс-президент США Дональд Трамп раскритиковал сделку с правосудием, отметив, что вместо «уголовной ответственности на сотни лет» Минюст «выписывает Хантеру Байдену штраф за нарушение правил дорожного движения».

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Политика #Мир
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