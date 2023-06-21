Суд рассмотрит новое дело в отношении иноагента Монеточки

Певица Елизавета Гырдымова, известная как Монеточка, (признана иноагентом в РФ) снова может заплатить штраф за отсутствие маркировки иностранного агента.

Монеточке грозит штраф в 50 тысяч рублей за то, что она не отмечает себя в публикациях, как иностранного агента, сообщил ТАСС Басманный суд Москвы.

«В суд поступил новый протокол, составленный по части 4 статьи 19.34 КоАП РФ (производство материалов и их распространение иностранным агентом с использованием сети "Интернет" без указания на то, что эти материалы произведены, распространены иностранным агентом)», — говорится в сообщении.

Дата заседания по данному протоколу еще не назначена. Ранее певицу уже штрафовали на 30 тысяч рублей за такое же правонарушение.

Монеточка была внесена в реестр иноагентов в январе с формулировкой «получала финансовую поддержку от иностранных источников, вела сбор средств в поддержку Украины, высказывалась против специальной военной операции».