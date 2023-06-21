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Суд рассмотрит новое дело в отношении иноагента Монеточки

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © телеграм-канал «Радио Монеточка»

Певица Елизавета Гырдымова, известная как Монеточка, (признана иноагентом в РФ) снова может заплатить штраф за отсутствие маркировки иностранного агента.

Монеточке грозит штраф в 50 тысяч рублей за то, что она не отмечает себя в публикациях, как иностранного агента, сообщил ТАСС Басманный суд Москвы.

«В суд поступил новый протокол, составленный по части 4 статьи 19.34 КоАП РФ (производство материалов и их распространение иностранным агентом с использованием сети "Интернет" без указания на то, что эти материалы произведены, распространены иностранным агентом)», — говорится в сообщении.

Дата заседания по данному протоколу еще не назначена. Ранее певицу уже штрафовали на 30 тысяч рублей за такое же правонарушение.

Монеточка была внесена в реестр иноагентов в январе с формулировкой «получала финансовую поддержку от иностранных источников, вела сбор средств в поддержку Украины, высказывалась против специальной военной операции».

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Топ комментариев

korvinsS

Че теперь еще писюнами будем мериться с окрайной)

nicollaich

А ещё ветер был встречный.И погода плохая.И вспышка на Солнце.И магнитные бури.

sib_man9

"гранаты не той системы..." а ха ха

GammiPluh

А по-моему это значит что русские военные уделали украинских... передали тысячи единиц техники или даже...