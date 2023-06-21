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Минфин выступил за введение минимальных цен на пиво и сидр

Источник:
РИА Новости
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Разливное пиво
Фото: © Sibnet.ru

Министерство финансов России поддержало идею введение минимальных розничных цен (МРЦ) на пиво и сидр, сообщили в пресс-службе ведомства.

Думский комитет по экономической политике ранее рекомендовал Минфину и Росалкогольрегулированию изучить возможность введения МРЦ на пиво, пивные напитки, сидр, пуаре и медовуху, а также создание реестра дистрибьютеров этой продукции.

«Минфин считает МРЦ эффективным механизмом борьбы с нелегальной продукцией. Поэтому введение МРЦ — это правильная инициатива, которая требует проработки», — сообщили РИА Новости в Минфине.

В ведомстве выступают за госрегулирование производства и оборота метанола и метанолсодержащих жидкостей, включая введение лицензирования такой продукции, определение требований к ее производству и обороту.

Минфин также выступает за ужесточение ответственности за нарушение запрета на добавление в нарушение регламента этилового спирта при производстве алкоголя.

В начале июня стало известно о массовом отравлении напитком «Мистер Сидр» жителей Приволжского федерального округа. В нем нашли примеси метанола и этилбутирата. Опасным напитком отравились 106 человек, 36 из них скончались, в том числе один ребенок.

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Топ комментариев

korvinsS

Че теперь еще писюнами будем мериться с окрайной)

nicollaich

А ещё ветер был встречный.И погода плохая.И вспышка на Солнце.И магнитные бури.

sib_man9

"гранаты не той системы..." а ха ха

GammiPluh

А по-моему это значит что русские военные уделали украинских... передали тысячи единиц техники или даже...