Франция поддержит вступление Украины в НАТО

Франция собралась поддержать вступление Украины в НАТО для предотвращения разрастания конфликта, пишет издание Le Monde со ссылкой на источники.

Заявка Украины на вступление в НАТО обсуждалась на недавнем оборонном совете в Елисейском дворце. Намек на эту перспективу мог бы убедить президента Украины Владимира Зеленского вступить в переговоры, когда он сочтет нужным, в зависимости от результатов контрнаступления, приводит издание позицию Парижа.

Это также побудит власти России усомниться в возможности продолжения конфликта, утверждает Le Monde. Позиция Парижа сблизилась с мнением Польши, стран Балтии и Центральной Европы, которые уже публично высказывались за атлантическую интеграцию Украины.

При этом власти Франции считывают, что не может идти и речи о том, чтобы позволить Украине вступить в НАТО в разгар конфликта. Она может на это рассчитывать только после его завершения, считают в Елисейском дворце.