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Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Франция поддержит вступление Украины в НАТО

Источник:
Le Monde
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Франция собралась поддержать вступление Украины в НАТО для предотвращения разрастания конфликта, пишет издание Le Monde со ссылкой на источники.

Заявка Украины на вступление в НАТО обсуждалась на недавнем оборонном совете в Елисейском дворце. Намек на эту перспективу мог бы убедить президента Украины Владимира Зеленского вступить в переговоры, когда он сочтет нужным, в зависимости от результатов контрнаступления, приводит издание позицию Парижа.

Это также побудит власти России усомниться в возможности продолжения конфликта, утверждает Le Monde. Позиция Парижа сблизилась с мнением Польши, стран Балтии и Центральной Европы, которые уже публично высказывались за атлантическую интеграцию Украины.

При этом власти Франции считывают, что не может идти и речи о том, чтобы позволить Украине вступить в НАТО в разгар конфликта. Она может на это рассчитывать только после его завершения, считают в Елисейском дворце.

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Топ комментариев

korvinsS

Че теперь еще писюнами будем мериться с окрайной)

nicollaich

А ещё ветер был встречный.И погода плохая.И вспышка на Солнце.И магнитные бури.

sib_man9

"гранаты не той системы..." а ха ха

GammiPluh

А по-моему это значит что русские военные уделали украинских... передали тысячи единиц техники или даже...