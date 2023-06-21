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Опубликованы снимки исчезнувшего Каховского водохранилища

Источник:
Sibnet.ru
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Телеграм-канал «Военкоры Русской Весны» опубликовал спутниковые снимки Каховского водохранилища, почти исчезнувшего после прорыва дамбы на ГЭС.

В публикации совмещены кадры «до» и «после». Водохранилище практически пересохло.

Каховское водохранилище. Вид со спутника
Фото: © телеграм-канал «Военкоры Русской Весны»

«Новые спутниковые снимки показывают, что Каховское водохранилище практически исчезло. Обмеление может стать поводом для наступательной операции противника на Херсонском направлении», — указывается в сообщении.

Каховская ГЭС была разрушена 6 июня. Вода затопила десятки населенных пунктов, было эвакуировано свыше 8 тысяч человек. По последним данным, погибли 38 человек.

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Топ комментариев

korvinsS

Че теперь еще писюнами будем мериться с окрайной)

nicollaich

А ещё ветер был встречный.И погода плохая.И вспышка на Солнце.И магнитные бури.

sib_man9

"гранаты не той системы..." а ха ха

GammiPluh

А по-моему это значит что русские военные уделали украинских... передали тысячи единиц техники или даже...