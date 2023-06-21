Опубликованы снимки исчезнувшего Каховского водохранилища

Телеграм-канал «Военкоры Русской Весны» опубликовал спутниковые снимки Каховского водохранилища, почти исчезнувшего после прорыва дамбы на ГЭС.

В публикации совмещены кадры «до» и «после». Водохранилище практически пересохло.

«Новые спутниковые снимки показывают, что Каховское водохранилище практически исчезло. Обмеление может стать поводом для наступательной операции противника на Херсонском направлении», — указывается в сообщении.

Каховская ГЭС была разрушена 6 июня. Вода затопила десятки населенных пунктов, было эвакуировано свыше 8 тысяч человек. По последним данным, погибли 38 человек.