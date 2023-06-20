«Госуслуги» стали принимать документы на поступление в вузы

Подача заявлений в вузы без личного посещения началась на портале «Госуслуги», говорится в сообщении Минцифры РФ.

«Заявление можно подать в пять любых вузов страны до пяти специальностей в каждом. Без личного посещения приемных комиссий, очередей и бумажных документов. Для этого потребуется только подтвержденная учетная запись на "Госуслугах"», — сказано в сообщении.

Подать заявление можно на любые формы обучения, включая платное и целевое. Есть возможность подачи заявления на программы бакалавриата и специалитета, а также на второе высшее образование, добавляется в сообщении.

В Минцифры отмечают, что в этом году к сервису уже подключены 1 022 вуза. Поступающим на бесплатное обучение нужно подать заявление до 25 июля, на платное — не позднее 20 августа.