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«Госуслуги» стали принимать документы на поступление в вузы

Источник:
Sibnet.ru
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Подача заявлений в вузы без личного посещения началась на портале «Госуслуги», говорится в сообщении Минцифры РФ.

«Заявление можно подать в пять любых вузов страны до пяти специальностей в каждом. Без личного посещения приемных комиссий, очередей и бумажных документов. Для этого потребуется только подтвержденная учетная запись на "Госуслугах"», — сказано в сообщении.

Подать заявление можно на любые формы обучения, включая платное и целевое. Есть возможность подачи заявления на программы бакалавриата и специалитета, а также на второе высшее образование, добавляется в сообщении.

В Минцифры отмечают, что в этом году к сервису уже подключены 1 022 вуза. Поступающим на бесплатное обучение нужно подать заявление до 25 июля, на платное — не позднее 20 августа.

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korvinsS

Че теперь еще писюнами будем мериться с окрайной)

nicollaich

А ещё ветер был встречный.И погода плохая.И вспышка на Солнце.И магнитные бури.

sib_man9

"гранаты не той системы..." а ха ха

GammiPluh

А по-моему это значит что русские военные уделали украинских... передали тысячи единиц техники или даже...