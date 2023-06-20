Пилоту сгоревшего в Шереметьево лайнера SSJ дали шесть лет

Сгоревший после жесткой посадки в аэропорту Шереметьево лайнер SSJ

Суд назначил командиру экипажа сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 Денису Евдокимову шесть лет колонии-поселения, говорится в сообщении СК РФ.

В мае 2019 года самолет SSJ-100 «Аэрофлота» совершил жесткую посадку в аэропорту Шереметьево. Лайнер трижды ударился о ВПП и загорелся. Погиб 41 человек.

Следствием и судом установлено, что действия Евдокимова по управлению воздушным судном, совершенные с нарушением установленных правил, повлекли разрушение и возгорание самолета, в результате чего погибли 40 пассажиров и один член экипажа, сказано в сообщении.

Евдокимов отрицал вину, настаивая на неисправности воздушного судна. Многочисленные экспертизы опровергли эту версию.