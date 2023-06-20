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Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Шойгу пригрозил ударом по центрам принятия решений в Киеве

Источник:
ТАСС
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Россия нанесет незамедлительные удары по центрам принятия решений на Украине в случае, если ВСУ атакуют территорию России, включая Крым, ракетами HIMARS и Storm Shadow, заявил министр обороны Сергей Шойгу.

«По нашим данным, руководство Вооруженных сил Украины планирует нанести удары по территории Российской Федерации, включая Крым, ракетами HIMARS и Storm Shadow», — приводит ТАСС слова Шойгу, сказанные на коллегии Минобороны России.

Он подчеркнул, применение этих ракет вне зоны СВО повлечет незамедлительные удары по центрам принятия решений на Украине и будет означать полноценное втягивание США и Великобритании в конфликт.

Кроме того, Шойгу отметил, что Киев продолжает попытки атак на южнодонецком, запорожском и донецком направлениях, задействуя элитные соединения, обученные специалистами НАТО, а также большое количество западных вооружений.

Тема: Военная операция на Украине
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Оборона #Военная политика
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Топ комментариев

korvinsS

Че теперь еще писюнами будем мериться с окрайной)

nicollaich

А ещё ветер был встречный.И погода плохая.И вспышка на Солнце.И магнитные бури.

GammiPluh

А по-моему это значит что русские военные уделали украинских... передали тысячи единиц техники или даже...

sib_man9

"гранаты не той системы..." а ха ха