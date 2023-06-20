Шойгу пригрозил ударом по центрам принятия решений в Киеве

Россия нанесет незамедлительные удары по центрам принятия решений на Украине в случае, если ВСУ атакуют территорию России, включая Крым, ракетами HIMARS и Storm Shadow, заявил министр обороны Сергей Шойгу.

«По нашим данным, руководство Вооруженных сил Украины планирует нанести удары по территории Российской Федерации, включая Крым, ракетами HIMARS и Storm Shadow», — приводит ТАСС слова Шойгу, сказанные на коллегии Минобороны России.

Он подчеркнул, применение этих ракет вне зоны СВО повлечет незамедлительные удары по центрам принятия решений на Украине и будет означать полноценное втягивание США и Великобритании в конфликт.

Кроме того, Шойгу отметил, что Киев продолжает попытки атак на южнодонецком, запорожском и донецком направлениях, задействуя элитные соединения, обученные специалистами НАТО, а также большое количество западных вооружений.