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Украинские пенисы оказались длиннее российских

Источник:
Sibnet.ru
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Российские мужчины уступают по длине полового органа украинским, следует из статистических данных WorldData.

В публикации WorldData собраны сведения о средней длине пениса у мужчин из 88 стран.

Средняя длина пениса россиянина составила 13,21 сантиметра. Это немного меньше, чем у украинца, у которого показатель равен 13,97 сантиметра.

Первое место по средней длине мужского полового органа занимает Эквадор, где она достигает 17,61 сантиметра. В первую тройку попали представители Камеруна (16,67 сантиметра) и Боливии (16,51 сантиметра).

Самые маленькие пенисы — меньше 11 сантиметров — у жителей Шри-Ланки, Филлипин, Мьянмы и Камбоджи.

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sib_man9

"гранаты не той системы..." а ха ха

Alhazred

Ага, только без поставок западной бронетехники, ВСУ бы уже на мотороллерах в атаку шло)))

nicollaich

А ещё ветер был встречный.И погода плохая.И вспышка на Солнце.И магнитные бури.

MuCbE

Ты просто не правильно на все это смотришь. Если ты представишь себе что все что делает Украина сейчас...