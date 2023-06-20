Украинские пенисы оказались длиннее российских

Российские мужчины уступают по длине полового органа украинским, следует из статистических данных WorldData.

В публикации WorldData собраны сведения о средней длине пениса у мужчин из 88 стран.

Средняя длина пениса россиянина составила 13,21 сантиметра. Это немного меньше, чем у украинца, у которого показатель равен 13,97 сантиметра.

Первое место по средней длине мужского полового органа занимает Эквадор, где она достигает 17,61 сантиметра. В первую тройку попали представители Камеруна (16,67 сантиметра) и Боливии (16,51 сантиметра).

Самые маленькие пенисы — меньше 11 сантиметров — у жителей Шри-Ланки, Филлипин, Мьянмы и Камбоджи.