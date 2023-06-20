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Знаменитая загадка советского физика поставила Сеть в тупик

Источник:
Sibnet.ru
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Советский физик Лев Ландау по легенде давал логическую задачу на экзаменах в аспирантуру, как один из тестов. Решить ее могли не все.

Условия у задачи Ландау такие: продолжить последовательность букв «р», «д», «т», «ч», «п». Чтобы ее решить, нужно посмотреть на задачу шире, не ограничивая себя рамками.

Решение задачи: продолжить ряд буквами «ш», «с», «в», «д» и так далее. Ландау предлагал последовательность, образованную первыми буквами слов при счете: «р» (раз), «д» (два), «т» (три), «ч» (пять), «п» (пять).

Такие задачи позволяют проявить смекалку, расшевелить мозг и посмотреть на вещи под другим углом.


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Жизнь #Образование
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Топ комментариев

korvinsS

Че теперь еще писюнами будем мериться с окрайной)

nicollaich

А ещё ветер был встречный.И погода плохая.И вспышка на Солнце.И магнитные бури.

GammiPluh

А по-моему это значит что русские военные уделали украинских... передали тысячи единиц техники или даже...

sib_man9

"гранаты не той системы..." а ха ха