Самолет МС-21 сделают дальнемагистральным

Самолет МС-21 может получить дальнемагистральную версию для прямых перелетом как минимум от Москвы до Владивостока, сообщил гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь.

«Мы и дальнемагистральный узкофюзеляжный самолет также рассматриваем, некий условно аналог А321 XLR, чтобы иметь возможность чуть ли не беспосадочного перелета Москва — Владивосток», — сказал Слюсарь в интервью ТАСС.

Глава ОАК утвердительно ответил на вопрос корреспондента, что это может быть некая версия МС-21.

Еще один вариант российского дальнемагистрального самолета — модернизированный Ил-96. По словам Слюсаря, сейчас обсуждается создание его версии с двумя двигателями.

В России есть собственный ближнемагистральный самолет SSJ. МС-21 — среднемагистральный, дальность его полета — 5 тысяч километров.