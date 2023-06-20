ASUS призвал срочно обновить прошивку роутеров

ASUS выпустил новую прошивку с накопительными обновлениями безопасности для нескольких моделей своих маршрутизаторов. Компания призвала немедленно обновить устройства или ограничить их функционал.

Новая прошивка включает исправления девяти уязвимостей безопасности, способных привести к отказу в обслуживании или выполнению произвольного стороннего кода, в том числе «дыра» в безопасности Netatalk, известная уже почти пять лет и позволяющая хакерам захватить сеть, сообщается на странице поддержки.

В случае отказа от установки новой версии прошивки рекомендовано отключить службы, доступные из интернета, чтобы предотвратить возможные нежелательные вторжения. Среди таких услуг указаны удаленный доступ , переадресация портов, DDNS, VPN, DMZ и запуск портов.

Список моделей, затронутых обновлением, включает GT6, GT-AXE16000, GT-AX11000 PRO, GT-AX6000, GT-AX11000, GS-AX5400, GS-AX3000, XT9, XT8, XT8 V2, RT-AX86U PRO, RT-AX86U, RT-AX86S, RT-AX82U, RT-AX58U, RT-AX3000, TUF-AX6000 и TUF-AX5400.

Разработчики подчеркнули важность серьезного отношения к этому обновлению, поскольку ранее их продукты становились мишенью для кибератак. В 2022 году было обнаружено использование некоторых моделей маршрутизаторов ASUS для удаленного доступа к скомпрометированным сетям.