Комедийный боевик «Ухожу красиво» стартовал в Wink

Премьера первых эпизодов сериала «Ухожу красиво» о герое-полицейском состоялась в видеосервисе Wink в вторник, 20 июня.

Сериал «Ухожу красиво» рассказывает о полицейском, который, узнав, что жить ему осталось недолго, становится настоящим героем.

Опер Борис Фадеев (Владимир Яглыч) не отличался особым рвением к работе — он всегда стремился избежать лишних задач и уклониться от ответственности. Однажды он узнает о наследственной болезни, и о том, что жить ему осталось всего ничего.

Чтобы напоследок доказать, что он способен сделать хоть что-то правильно, Фадеев, к удивлению окружающих, преображается и начинает брать самые сложные дела, совершенно не заботясь о своей безопасности.

В Wink доступны для просмотра два первых эпизода сериала «Ухожу красиво». Далее свежие эпизоды будут выходить каждый вторник.