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Комедийный боевик «Ухожу красиво» стартовал в Wink

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из сериала «Ухожу красиво»

Премьера первых эпизодов сериала «Ухожу красиво» о герое-полицейском состоялась в видеосервисе Wink в вторник, 20 июня.

Сериал «Ухожу красиво» рассказывает о полицейском, который, узнав, что жить ему осталось недолго, становится настоящим героем.

Опер Борис Фадеев (Владимир Яглыч) не отличался особым рвением к работе — он всегда стремился избежать лишних задач и уклониться от ответственности. Однажды он узнает о наследственной болезни, и о том, что жить ему осталось всего ничего.

Чтобы напоследок доказать, что он способен сделать хоть что-то правильно, Фадеев, к удивлению окружающих, преображается и начинает брать самые сложные дела, совершенно не заботясь о своей безопасности.

В Wink доступны для просмотра два первых эпизода сериала «Ухожу красиво». Далее свежие эпизоды будут выходить каждый вторник.

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Топ комментариев

Captain Nemo

Еще одну Укропию хочешь.По ходу вы сударь впадаете в неонацизм.Или что принесла твоя украина тебе свободы.Вас...

Alhazred

Ага, только без поставок западной бронетехники, ВСУ бы уже на мотороллерах в атаку шло)))

nicollaich

Цеивропейцы, качество видоса вас устраивает?

MuCbE

Ты просто не правильно на все это смотришь. Если ты представишь себе что все что делает Украина сейчас...