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Хакеры потребовали выкуп в 4,5 миллиона долларов от Reddit

Источник:
Sibnet.ru
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Доллары
Фото: © Giorgio Trovato / Unsplash License

Группа хакеров-вымогателей BlackCat взяла на себя ответственность за атаку на популярный интернет-форум Reddit, потребовала 4,5 миллиона долларов за сохранность украденных данных и изменений в политике платформы.

Исследователь в области кибербезопасности Доминик Аливьери опубликовал материалы хакеров с информацией о том, что именно BlackCat стояли за февральской фишинговой атакой на Reddit и хищением 80 Гб данных. 

Группа угрожает публичным разглашением данных, если их требования не будут выполнены. Они хотят получить выкуп в размере 4,5 миллиона долларов и отменить планируемые изменения цен на API, вызвавшие протесты со стороны пользователей и модераторов на прошлой неделе.

Reddit ранее сообщила, что хакеры использовали сложную и целенаправленную фишинговую атаку для получения доступа к внутренним документам и данным, включая контактную информацию сотрудников и рекламодателей. Однако, утверждалось, что хакеры не получили доступа к персональным данным пользователей.

Reddit отказывается комментировать сообщение о взломе. Однако, Bleeping Computer со ссылкой на собственные источники сообщил, что взлом, связанный с BlackCat, совпадает с инцидентом, раскрытым Reddit в феврале.

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Топ комментариев

korvinsS

Че теперь еще писюнами будем мериться с окрайной)

nicollaich

А ещё ветер был встречный.И погода плохая.И вспышка на Солнце.И магнитные бури.

sib_man9

"гранаты не той системы..." а ха ха

GammiPluh

А по-моему это значит что русские военные уделали украинских... передали тысячи единиц техники или даже...