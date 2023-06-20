Хакеры потребовали выкуп в 4,5 миллиона долларов от Reddit

Группа хакеров-вымогателей BlackCat взяла на себя ответственность за атаку на популярный интернет-форум Reddit, потребовала 4,5 миллиона долларов за сохранность украденных данных и изменений в политике платформы.

Исследователь в области кибербезопасности Доминик Аливьери опубликовал материалы хакеров с информацией о том, что именно BlackCat стояли за февральской фишинговой атакой на Reddit и хищением 80 Гб данных.

Группа угрожает публичным разглашением данных, если их требования не будут выполнены. Они хотят получить выкуп в размере 4,5 миллиона долларов и отменить планируемые изменения цен на API, вызвавшие протесты со стороны пользователей и модераторов на прошлой неделе.

Reddit ранее сообщила, что хакеры использовали сложную и целенаправленную фишинговую атаку для получения доступа к внутренним документам и данным, включая контактную информацию сотрудников и рекламодателей. Однако, утверждалось, что хакеры не получили доступа к персональным данным пользователей.

Reddit отказывается комментировать сообщение о взломе. Однако, Bleeping Computer со ссылкой на собственные источники сообщил, что взлом, связанный с BlackCat, совпадает с инцидентом, раскрытым Reddit в феврале.