VK получит функцию пересказа текстов и видеороликов

«ВКонтакте» разрабатывает инструмент, позволяющий получить краткий пересказ больших текстов или коротких роликов. Это позволит быстро получать тезисы из материалов не тратя время на полное знакомство с ними.

На Петербургском международном экономическом форуме генеральный директор социальной сети «ВКонтакте» Марина Краснова поделилась с «ТАСС» планами компании. Она сообщила, что команда активно работает над разработкой функции суммаризации, позволяющей пользователям получать краткие тезисы на основе лонгридов и видеороликов.

Функция суммаризации — инновационный инструмент, позволяющий анализировать большие объемы информации и автоматически создавать краткую сводку содержания длинных материалов.

Например, если у пользователя нет времени прочитать полный текст или смотреть длинное видео, функция сможет предоставить основные ключевые моменты и тезисы. Это позволит экономить время и быстро получать необходимую информацию.

Краснова отметила, что функция суммаризации будет основана на инструментах машинного обучения. Команда разработчиков «ВКонтакте» планирует интегрировать ее в редакторы фото и видео во второй половине 2023 года.