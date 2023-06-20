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VK получит функцию пересказа текстов и видеороликов

Источник:
Sibnet.ru
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Логотип VK на смартфоне
Фото: © VK

«ВКонтакте» разрабатывает инструмент, позволяющий получить краткий пересказ больших текстов или коротких роликов. Это позволит быстро получать тезисы из материалов не тратя время на полное знакомство с ними.

На Петербургском международном экономическом форуме генеральный директор социальной сети «ВКонтакте» Марина Краснова поделилась с «ТАСС» планами компании. Она сообщила, что команда активно работает над разработкой функции суммаризации, позволяющей пользователям получать краткие тезисы на основе лонгридов и видеороликов.

Функция суммаризации — инновационный инструмент, позволяющий анализировать большие объемы информации и автоматически создавать краткую сводку содержания длинных материалов. 

Например, если у пользователя нет времени прочитать полный текст или смотреть длинное видео, функция сможет предоставить основные ключевые моменты и тезисы. Это позволит экономить время и быстро получать необходимую информацию.

Краснова отметила, что функция суммаризации будет основана на инструментах машинного обучения. Команда разработчиков «ВКонтакте» планирует интегрировать ее в редакторы фото и видео во второй половине 2023 года.

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Топ комментариев

korvinsS

Че теперь еще писюнами будем мериться с окрайной)

nicollaich

А ещё ветер был встречный.И погода плохая.И вспышка на Солнце.И магнитные бури.

GammiPluh

А по-моему это значит что русские военные уделали украинских... передали тысячи единиц техники или даже...

sib_man9

"гранаты не той системы..." а ха ха