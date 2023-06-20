Реалити-шоу «Последний герой» вернется на ТВ с новым, юбилейным сезоном. Его покажут на ТВ-3, сообщил генеральный продюсер канала Константин Обухов на Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге.

«В этом году на нас лежит еще и дополнительная ответственность, так как новый сезон станет юбилейным», — сказал Обухов.

В новом «Последнем герое» две команды по восемь человек должны будут провести до 39 дней в первозданных джунглях, сражаясь со стихией, голодом, опасными животными, насекомыми и друг с другом.

Впервые «Последний герой» вышел на ТВ в 2000 году. В марте 2019 ТВ-3 перезапустил популярный формат и установил с ним новые рекорды популярности.

Шоу «Последний герой» было удостоено премии ТЭФИ в номинации «Реалити-шоу» и стало самым успешным в истории ТВ-3.