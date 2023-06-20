НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Шоу «Последний герой» вернется на ТВ

Источник:
Sibnet.ru
250 0
Фото: © кадр из шоу «Последний герой»

Реалити-шоу «Последний герой» вернется на ТВ с новым, юбилейным сезоном. Его покажут на ТВ-3, сообщил генеральный продюсер канала Константин Обухов на Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге.

«В этом году на нас лежит еще и дополнительная ответственность, так как новый сезон станет юбилейным», — сказал Обухов.

В новом «Последнем герое» две команды по восемь человек должны будут провести до 39 дней в первозданных джунглях, сражаясь со стихией, голодом, опасными животными, насекомыми и друг с другом.

Впервые «Последний герой» вышел на ТВ в 2000 году. В марте 2019 ТВ-3 перезапустил популярный формат и установил с ним новые рекорды популярности.

Шоу «Последний герой» было удостоено премии ТЭФИ в номинации «Реалити-шоу» и стало самым успешным в истории ТВ-3.

Еще по теме
Определился победитель шоу «Новые звезды в Африке»
Шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших» ушло на каникулы
Певец Shaman поднял рейтинг канала РЕН ТВ
Выходит сериал о настоящей женщине «Валюша»
смотреть все
Культгид #Мир ТВ
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Определился победитель шоу «Новые звезды в Африке»
Минтруд отреагировал на идею о шестидневной рабочей неделе
Россия разбомбила центр принятия решений ВСУ
Киев раскрыл план по убийству максимального числа россиян
Обсуждение (0)
Самое обсуждаемое
39
Володин призвал уехавших россиян вернуться пока не поздно
30
Хакеры пригрозили уничтожить европейские банки
28
Сеть по паспорту: Россия запустит защищенный интернет
26
СМИ узнали о передаче израильских танков Merkava Украине
23
Киев раскрыл план по убийству максимального числа россиян