Выручка российских компаний впервые превысила квадриллион рублей

Выручка российских компаний за 2022 год составила 1,3 квадрилиона рублей — это почти два раза больше выручки 2021 года (665 триллионов рублей), следует из статистики Федеральной налоговой службы (ФНС).

Доходы бизнеса России впервые в истории превысили квадриллионный уровень (число с 15 нулями), отметили эксперты РБК.

«Рост доходов <...> обусловлен ростом экспортной выручки организаций в основном в нефтегазовой отрасли экономики, а также восстановлением потребительского спроса на товары, работы и услуги», — объяснила ФНС скачкообразный рост выручки.

При этом прибыль (выручка за вычетом расходов, — ред.) российских компаний в 2022 году увеличилась только на 5,83%, составив 31,1 триллиона рублей (в 2021 году — 29,4 трлн рублей).

Расхождение между выручкой и прибылью эксперты объяснили выросшими на фоне санкционного давления издержками бизнеса.