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Маск согласился с Саксом о неудаче контрнаступления ВСУ

Источник:
Sibnet.ru
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Миллиардер Илон Маск
Фото: © Sibnet.ru

Американский миллиардер, Илон Маск согласился со статьей бизнесмена и инвестора Дэвида Сакса о неудаче контрнаступления ВСУ и прогнозе поражение США на Украине.

Сакс написал в твиттере, что «с каждым днем становится очевиднее, что украинское контрнаступление не достигает ни одной из своих первоначально заявленных целей». Он также напомнил о переговорах между Россией и Украиной в Стамбуле, которые имели потенциал прекратить конфликт, но были отвергнуты Западом.

Бизнесмен сравнил происходящее с Афганистаном, когда «американскую общественность в течение двух десятилетий уверяли», что Штаты одерживают там верх. Сакс с сожалением резюмировал, что США, похоже, приближаются к аналогичному результату и на Украине, задавшись вопросом, как долго президент Джо Байден сможет поддерживать «прокси-войну», которую легко можно было бы избежать.

«Хорошо сказано», — написал Маск в комментарии под публикацией Сакса.

Как заявил ранее на пленарном заседании ПМЭФ-2023 Владимир Путин, Западу стоило пойти по другому пути в ситуации с Украиной и искать мирные средства решения конфликта. 

«Но пока до этого не дошло. Мы видим, что они пытаются одержать победу на поле боя. Флаг им в руки. Посмотрим, как у них это получится. Пока не получается. И вряд ли получится», — цитирует РИА Новости президента.

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